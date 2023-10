Von Marlene Weiß

Der Physik-Nobelpreis geht an zwei Männer und eine Frau, erst die fünfte in der Geschichte des Physik-Preises. Geehrt werden in diesem Jahr Pierre Agostini von der Ohio State University, Ferenc Krausz vom Max-Planck-Institut für Quantenoptik in Garching und der Ludwig-Maximilians-Universität München sowie Anne L'Huillier von der Universität Lund.