Von Werner Bartens

Der Sprecher des Nobelkomitees, Thomas Perlmann, kam ein paar Minuten zu spät, um die Gewinner des diesjährigen Nobelpreises für Physiologie oder Medizin zu verkünden. Selten war der Druck der Öffentlichkeit wohl so groß gewesen. Seit eineinhalb Jahren sucht die Corona-Pandemie die Welt heim. Nie gab es in so kurzer Zeit so viele Veröffentlichungen zu einem Forschungsthema wie zu dem Themenkomplex Sars-CoV-2 und den Therapien und Impfungen dagegen.