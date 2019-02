13. Februar 2019, 23:01 Uhr Nach 15 Jahren im Einsatz Nasa gibt Mars-Rover "Opportunity" auf

Die US-Raumfahrtbehörde Nasa hat die Mission des Mars-Rovers "Opportunity" offiziell für beendet erklärt.

Der Roboter war im Jahr 2004 auf dem Mars gelandet. Seit vergangenem Juni bestand aufgrund eines Sandsturms jedoch kein Funkkontakt mehr.

Die Mission des Rovers verlief überaus erfolgreich. "Opportunity" lieferte Belege, dass es früher Wasser auf dem Roten Planeten gegeben hatte.

Die Mission des US-Marsrovers "Opportunity" auf dem Roten Planeten ist nach 15 Jahren offiziell beendet. Wie die Raumfahrtbehörde Nasa am Mittwoch im kalifornischen Pasadena mitteilte, ist der Roboter endgültig außer Betrieb. "Opportunity" war im Jahr 2004 auf dem Mars gelandet, seit vergangenem Juni bestand aber kein Funkkontakt mehr.

Die Mission des etwa 185 Kilo schweren, sechsrädrige Rovers verlief überaus erfolgreich. So lieferten "Opportunity" und sein Zwillingsrover "Spirit" schon kurz nach ihrer Landung Belege dafür, dass es früher Wasser auf dem Roten Planeten gegeben hatte. "Spirit" hörte dann deutlich vor "Opportunity" auf zu funktionieren - bereits 2010.

Der Einsatz beider Roboter war ursprünglich aber nur auf mehrere Monate angelegt. Die Nasa-Ingenieure hätten sich nicht vorstellen können, dass "Opportunity" derart lange in Betrieb sein würde, betonte jetzt der Leiter der Mission, John Callas. Auch wenn es sich um eine Maschine handle, falle es "schwer, Abschied zu nehmen".

Das Ende von "Opportunity" begann, als ein monatelanger Sandsturm die Atmosphäre derart verdunkelte, dass die Solarzellen des Roboters nicht mehr genügend Strom zum Aufladen seiner Batterien lieferten. In den vergangenen acht Monaten sendete die Nasa nach Angaben von Callas tausende vergebliche Botschaften und Befehle an den Rover, um ihn wieder zum Leben zu erwecken. Zum letzten Mal versuchte man es an diesem Dienstag.

Ein Trost für die Nasa ist es, dass "Opportunity" zwei aktive Nachfolger auf dem Mars hat. 2012 landete dort der Rover "Curiosity", im vergangenen November folgte die Sonde "InSight".