Kommentar von Vera Schroeder

In Anbetracht der Dimension ist und bleibt es ein Wahnsinn, wie selten klimawissenschaftliche Themen Schlagzeilen und Talkshows dominieren. Gerade zum Beispiel wäre mal wieder ein guter Moment dafür. Die globalen Daten zeigen einen hitzebedingten Dreifachrekord: Die Oberflächentemperaturen in den Ozeanen liegen weit über allen bisherigen Messwerten. Die weltweiten Lufttemperaturen sind extrem. Zugleich war die Meereisfläche rund um die Pole zuletzt so klein wie zu dieser Jahreszeit noch nie seit Messbeginn. Rekorde, Rekorde, Rekorde.

Talkshowthemen der letzten Wochen: Asylpolitik, Heizungsstreit, Ukraine, KI. Auch die SZ titelte am 24.5.23, dem Tag nach dem erstmals gemessenen Dreifachrekord, mit Wohnungsbauplänen der Ampel und neuen Unterwasser-3-D-Scans der Titanic.

Es gibt verschiedene Thesen, woran es liegt, dass auch übergroße wissenschaftliche Nachrichten zum Klimawandel auf den hinteren Seiten verschwinden oder - wie zuletzt der neue IPCC-Bericht - schon nach wenigen Stunden wieder nicht mehr prominent auf den Homepages sind. Da wäre die Besonderheit, dass es zunächst oft nur Prognosen zu vermelden gibt. Und wenn diese Prognosen Realität werden, heißt es leicht: Ja, ist ja doch schon länger bekannt.

Lieber die Klimakrise verdrängen, als sich die Laune verhageln lassen

Außerdem ziehen Klimanachrichten, einmal vermeldet, selten Folge-News nach sich. Ganz anders als parteipolitisches Geplänkel, siehe Heizungsstreit. Um diese innermedialen Automatismen zu ändern, müssten wir aktiv gegensteuern.

Vielleicht spiegelt sich in der Nachrichten- und Talkshowrelevanz aber auch das wider, worauf sich die Gesellschaft insgesamt derzeit in weiten Teilen geeinigt zu haben scheint: lieber die existenziellen Risiken der Klimakrise zu verdrängen, als sich davon die Laune verhageln zu lassen und womöglich auch noch irgendwas verändern zu müssen. Die oft eher mäßigen Klickzahlen von Klimawissenschaftsthemen deuten da zumindest auf eine gewisse Einigkeit zwischen Leserschaft und Medienmachenden hin.

Ganz nach vorne schaffen es hingegen gelbliche Rauchbilder aus New York oder spektakulär abgebrochene Berggipfel aus Tirol. Immerhin: auch irgendwie Klimageschichten.