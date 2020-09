Von Jan Schwenkenbecher / Fotos: Marcel Bakker

Welch seltsame Geschichte: "Eines Mittags stand in einem der Schwarzmeerdörfer ein Kind auf dem Küchentisch. Es sieht ein riesiges, dunkles, gefülltes Honigglas. Das Kind ist noch satt vom Mittagessen, aber nichts ist süßer als Honig." Es schraubt also den Deckel vom Glas und isst ein paar Löffel. Anschließend will es spielen gehen, es macht sich auf den Weg zu seiner Mutter. Doch nach ein paar Schritten dreht sich sein Kopf, der Mund wird wässrig, die Sicht verschwimmt. "Das Kind hat keine Ahnung, was da geschieht, und glaubt, es wird gerade verrückt."