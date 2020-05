Der Aufkleber sieht aus wie die Schildchen, die der Arzt nach einer Impfung von den Glasampullen zieht und in den Impfpass klebt. Bis auf diese letzte Zeile: "Not for use in humans" - nicht für den Gebrauch am Menschen, hinzugefügt aus juristischen Gründen. Der Aufkleber stammt von einer Impfdosis gegen das Coronavirus, die Hans-Georg Rammensee in seinem eigenen Labor herstellen ließ. Am 6. März hat er sie sich in den Bauch gespritzt.