Unter Kontrolle ist das Corona-Virus noch lange nicht, das wäre eine zu optimistische Aussage. Aber in Deutschland, Österreich und der Schweiz, größtenteils auch in Italien, Frankreich und Spanien hat sich die Lage immerhin stabilisiert. Nach größeren Ausbrüchen im Februar, März und April geht die Zahl der Neuinfektionen mit Sars-CoV-2 zurück oder stagniert auf vergleichsweise niedrigem Niveau. Trotz aller Ungewissheiten, dem Meldeverzug und einer Dunkelziffer werden in den genannten Ländern jeweils weniger als 1000 Neuinfektionen täglich registriert, in Österreich und der Schweiz sind die Zahlen sogar nur zweistellig; eine erfreuliche Zwischenbilanz also.