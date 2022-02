Trockenheit, Streusalz, Schädlinge: Bäume in Städten sind besonderen Herausforderungen ausgesetzt. Aber welche Arten soll man nachpflanzen? Was Forschende raten.

Von Steve Przybilla

Als Rita Sousa-Silva vergangenes Jahr nach Deutschland kam, war sie positiv überrascht: "Hier sieht man überall Bäume, auch in den weniger privilegierten Vierteln", sagt die 32-jährige Forstwissenschaftlerin, die aus Portugal stammt und zuletzt drei Jahre lang in Kanada gelebt hat. In nordamerikanischen Metropolen seien vor allem die wohlhabenden Quartiere begrünt, während ärmere Viertel unter Hitze, Lärm und Sonneneinstrahlung litten. Kein Baum, kein Schutz.