Der Physik-Nobelpreis geht an drei Forscher: Pierre Agostini von der Ohio State University, Ferenc Krausz vom Max-Planck-Institut für Quantenoptik in Garching und der Ludwig-Maximilians-Universität München sowie an Anne L'Huillier von der Universität Lund.

Die drei Wissenschaftler bekommen den Preis für Experimente, die der Menschheit neue Instrumente zur Erforschung der Welt der Elektronen in Atomen und Molekülen gaben. Das teilt die Königlich-Schwedische Akademie der Wissenschaften in Stockholm mit.

Die Preisträger hätten in Experimenten Lichtpulse erzeugt, die so kurz seien, dass sie in Attosekunden gemessen würden, heißt es in der Begründung. Eine Attosekunde entspricht dem Milliardstel einer Milliardstel Sekunde. Die Forschung habe gezeigt, dass diese Lichtpulse verwendet werden könnten, um Bilder von Vorgängen im Inneren von Atomen und Molekülen zu liefern.

"Die Attosekundenphysik gibt uns die Möglichkeit, Mechanismen zu verstehen, die von Elektronen gesteuert werden", zitiert die Pressemitteilung Eva Olsson, die Vorsitzende des Nobelkomitees für Physik.

Detailansicht öffnen So sieht die goldene Medaille aus. (Foto: Peter Kneffel/dpa)

Der Nobelpreis ist mit elf Millionen Schwedischen Kronen dotiert, das sind umgerechnet rund 950 000 Euro. Der Preis gilt international als einer der wichtigsten wissenschaftlichen Auszeichnungen. Im vergangenen Jahr waren der französische Physiker Alain Aspect, der amerikanische Experimentalphysiker John Clauser und der österreichische Quantenphysiker Anton Zeilinger für ihre Arbeit im Bereich der Quantenmechanik mit dem Physik-Nobelpreis ausgezeichnet worden. Als bekanntester Träger des Physik-Nobelpreises gilt Albert Einstein, der ihn für seine Arbeit zum fotoelektrischen Effekt erhielt.

Am Montag war der Nobelpreis für Medizin verliehen worden. Er ging an Katalin Karikó und Drew Weissman. ihrer Forschung hat die mRNA-Impfstoffe gegen Covid-19 möglich gemacht.