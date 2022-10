Mitteleuropäer stellten aus Feuerstein unterschiedliche Werkzeuge her, zum Beispiel für die Landwirtschaft. Forscher Alexander Binsteiner glaubt, dass solche Klingen bereits als Währung dienten.

Haben die Menschen in Mitteleuropa schon vor knapp 7000 Jahren mit einer Art Währung bezahlt? Was Steinklingen über die Wirtschaft in der Steinzeit erzählen.