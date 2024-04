Vor 50 Jahren haben die Menschen eine Botschaft an Außerirdische ins All geschickt. Das war etwas leichtfertig.

Kommentar von Christian Weber

Das Signal ist leider schon draußen, die Radiowellen rasen nahezu mit Lichtgeschwindigkeit ihrem Ziel entgegen, dem Kugelsternhaufen M13 im Sternbild Herkules. Hoffen wir mal, dass es unseren Nachkommen keinen größeren Ärger bereitet. Auch wenn es erst in knapp 25 000 Jahren sein Ziel erreichen wird: Es war, liebe Astrophysiker und - physikerinnen, eine bescheuerte Idee, einfach mal so in den Kosmos zu winken, wenn man keine Ahnung hat, wer da lauert.