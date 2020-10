Wirtschaftsnobelpreis geht an US-Ökonomen Milgrom und Wilson

Der Wirtschaftsnobelpreis geht in diesem Jahr an Paul R. Milgrom und Robert B. Wilson. Die beiden US-Ökonomen werden damit für ihre Verbesserungen der Auktionstheorie und Erfindung neuer Auktionsformate geehrt, wie die Königlich-Schwedische Akademie der Wissenschaften in Stockholm bekanntgab.

Milgrom lehrt an der Universität Stanford und gilt als Spezialist für Spieltheorie. Die Auktionstheorie ist ein Teilgebiet der Spieltheorie. Milgrom half etwa bei der Entwicklung von Auktionsmodellen für Rundfrequenzen - aber auch für Werbung im Internet.

Damit sind für dieses Jahr alle Nobelpreisträger verkündet worden. Bereits in der vergangenen Woche waren die Auserwählten in den Kategorien Medizin, Physik, Chemie, Literatur und Frieden bekanntgegeben worden. Alle Preise sind diesmal pro Kategorie mit zehn Millionen schwedischen Kronen (rund 960 000 Euro) dotiert, das ist eine Million Kronen mehr als 2019.

Damals waren die drei Ökonomen Esther Duflo, Abhijit Banerjee und Michael Kremer für ihre Verdienste im Kampf gegen die globale Armut ausgezeichnet worden. Duflo ist die bisher erst zweite Frau unter den Preisträgern in der Kategorie Wirtschaftswissenschaften gewesen.

Im Gegensatz zu den übrigen Nobelpreisen geht die höchste Auszeichnung für Wirtschaftswissenschaftler nicht auf den Namensgeber Alfred Nobel zurück. Darum heißt der Preis offiziell Alfred-Nobel-Gedächtnispreis für Wirtschaftswissenschaften. Die schwedische Reichsbank stiftete ihn 1968 anlässlich ihres 300-jährigen Bestehens - ein Jahr später wurde er erstmals verliehen. Alfred Nobel hatte in Briefen betont, dass er die Ökonomik ablehne und sie darum auch nicht in seinem Testament berücksichtigt.