Er sei Opfer, nicht Täter: Mit dieser Version vom mutmaßlichen Milliardenbetrug will Ex-Wirecard-Chef Markus Braun aus der U-Haft kommen. Das Oberlandesgericht entscheidet dieser Tage, ob es dieser Version glaubt - oder Braun in Haft bleiben muss.

Von Hannes Munzinger, Klaus Ott und Jörg Schmitt

Der Weg zurück in die Freiheit wird für Markus Braun nicht einfach. Nicht allein wegen der hohen Mauern, des Stacheldrahts, der unzähligen Überwachungskameras überall. Seit sieben Monaten schon sitzt der ehemalige Chef von Wirecard in Augsburg-Gablingen in Untersuchungshaft. Hier saß auch schon Rupert Stadler ein, der langjährige Audi-Chef, der heute in München in der Abgasaffäre vor Gericht steht. Stadler kam bereits nach wenigen Monaten wieder frei - vorerst zumindest.

Braun hingegen soll nach dem Willen der Staatsanwaltschaft München in Haft bleiben. Das haben die Ermittler beim Oberlandesgericht (OLG) München beantragt. Sie werfen dem Manager unter anderem Marktmanipulation und bandenmäßigen Betrug vor. Die Richter entscheiden in diesen Tagen, ob der frühere Vorstandsvorsitzende weiter in U-Haft bleiben oder bis zu einem möglichen Prozess auf freien Fuß kommt. Es sind also eher juristische Hürden als die aus Beton und Stahl, die Braun den Weg in die Freiheit versperren.

Seine Anwälte verfolgen bei der Haftprüfung eine klare Strategie. Braun war Opfer - nicht Täter. Wirecard sei sein Baby gewesen, daran habe sein Herzblut gehangen, hat Braun bei mehreren Vernehmungen erzählt. Raubt man so etwas selber aus?

Er habe bei Wirecard nur die äußeren Feinde gesehen, die Spekulanten, die sich auf Kosten seines Unternehmens hätten bereichern wollen. Und nicht den Feind im Inneren. Gemeint ist die mutmaßliche Bande um Brauns untergetauchten Vorstandskollegen Jan Marsalek, die den Konzern ausgeplündert haben soll. So lassen sich Brauns Aussagen sinngemäß zusammenfassen. Und so ähnlich steht das auch in mehreren Eingaben von Brauns Verteidigern bei der Justiz. Nach Ansicht seiner Anwälte sitzt der Ex-Konzernchef deswegen zu Unrecht in U-Haft. Die Staatsanwaltschaft hält dagegen.

Ihr Kronzeuge, Oliver B., Ex-Statthalter von Wirecard in Dubai, hat Braun in seinen Vernehmungen schwer belastet. Inzwischen haben auch weitere Zeugen über und auch gegen Braun ausgesagt. Trifft das alles zu, dann hätte Braun in den vergangenen Jahren immer wieder getrickst, getäuscht und manipuliert. Um Kritiker abzuwehren und um mögliche Missstände zu vertuschen. Als Wirtschaftsprüfer die dubiosen Asien-Geschäfte von Wirecard durchleuchten wollten, soll er versucht haben, weitere Untersuchungen zu unterbinden. Und nach einer Razzia in der Konzernzentrale in Aschheim soll Braun sogar versucht haben, Daten auf seinem Handy zu löschen. Wenn das so stimmt, tat Braun dies, um zu vertuschen. Oder wollte er nur mit allen Mitteln sein Baby schützen?

Braun habe sich zuweilen herablassend verhalten

Wenn dem so war, ist Braun dabei nicht gerade zimperlich zu Werke gegangen. Mehrere Zeugen aus den Top-Etagen von Wirecard haben bei der Staatsanwaltschaft ein weniger freundliches Bild ihres Ex-Chefs gezeichnet. Braun habe sich zuweilen herablassend und teilweise auch persönlich abwertend verhalten. Er habe dem Konzern Ziele gesetzt, die sich weniger an den tatsächlichen Zahlen orientiert hätten als daran, was Investoren gerne hören wollen. Hauptsache, der Aktienkurs stimmt. Braun sei es immer um das große Ganze gegangen, um die Show, um das Nach-außen-Darstellen, so schilderte es ein Ex-Manager.

Um seine ambitionierten Ziele zu erreichen, habe der Konzernchef angeblich mitunter auch die Wahrheit hintangestellt. Einmal soll Braun einer Mitarbeiterin zu verstehen gegeben haben, sie solle so tun, als ob eine Sammelklage aus den USA gegen Wirecard nicht zugestellt worden sei. Die Klage sei damals aber bereits im Hause gewesen. Der Konzernchef soll wiederholt Druck ausgeübt haben, wenn ihm Unliebsames nicht in den Kram passte. Beispielsweise Ende April 2020. Die Wirtschaftsprüfgesellschaft KPMG hatte gerade das Ergebnis einer fast sechsmonatigen Sonderuntersuchung veröffentlicht. Das Ergebnis war eine schallende Ohrfeige. Viele der zu untersuchenden Vorgänge, so die KMPG, habe nicht geprüft werden können, weil Unterlagen fehlten.

Am 29. April 2020 soll Braun im Gespräch mit dem Aufsichtsrat, der die KPMG beauftragt hatte, mit aggressiver Stimme aufgetreten sein. So haben es Anwälte des Aufsichtsrats in einem Vermerk notiert. Braun habe gesagt, es sei ein Grundfehler der KPMG gewesen, eine solche Prüfung überhaupt durchzuführen. Es dürfe keine weiteren Prüfungen mehr geben. Es wäre richtiger gewesen, den Bericht zu verhindern, statt ihn zu veröffentlichen, soll Braun erklärt haben.

Wenige Wochen später erwiesen sich Bestätigungen zweier Banken auf den Philippinen über ein angebliches Milliardenvermögen von Wirecard als falsch. Bis zuletzt hatte Marsalek so getan, als sei das nur ein Missverständnis, das sich aufklären lasse. Bis zuletzt gab Braun solche Erklärungen, offenbar ungeprüft, an den Aufsichtsrat weiter. Er habe sich an einen Strohhalm geklammert, sagte Braun laut den Vernehmungsprotokollen aus. Er habe immer noch gehofft, dass das Geld da sei. Man müsse das verstehen. Wirecard sei ja sein Baby gewesen. All das dürfte Braun in den Augen der Richter jetzt nicht wirklich gut aussehen lassen.

Der Ex-Konzernchef und seine Verteidiger widersprechen allen Anschuldigungen vehement. Demnach war Braun ein Opfer. Seine Version vom Milliardenbetrug sieht so aus: Marsalek & Co. hätten ohne sein Wissen ein Schattenreich aufgebaut, einen riesigen Diebstahl begangen. Rund zwei Milliarden Euro seien abgeflossen. Bei einer Gruppe von zehn bis 15 Leuten könnten 1,5 bis 1,6 Milliarden Euro verblieben sein. Er habe von den veruntreuten Mitteln keinen Cent gesehen. Brauns Anwälte hatten in Schriftsätzen an die Justiz den Vorwurf, ihr Mandant habe die mutmaßliche Bande kontrolliert und gesteuert, schon früher zurückgewiesen.

Offenbar setzen Brauns Anwälte nicht mehr nur auf Verteidigung, sondern auch auf Angriff

Wäre Braun Teil der Bande gewesen, so argumentieren sie, dann wäre er als angeblicher Anführer beim Milliardenraub leer ausgegangen. Schließlich habe er infolge der Wirecard-Pleite sein Privatvermögen vollständig verloren. Er habe weder daran mitgewirkt noch hätte er es als Wirecard-Großaktionär gebilligt oder auch nur geduldet, dass der Konzern ausgeplündert und ausgeweidet worden sei. Auch stimme der Vorwurf nicht, er habe aus Anlass einer Razzia Daten auf seinem Handy löschen wollen. Er habe vielmehr regelmäßig alle Chats gelöscht.

Ob diese Argumente reichen, um die OLG-Richter zu überzeugen und Braun dieser Tage freizubekommen, wird sich zeigen. Offenbar setzen Brauns Anwälte inzwischen nicht mehr nur auf bloße Verteidigung - sondern auch auf Angriff. Und der zielt darauf, den Kronzeugen der Staatsanwaltschaft zu demontieren. Oliver B. war lange einer der engsten Vertrauten von Jan Marsalek und eine zentrale Figur im Asien-Geschäft des Konzerns. Genau dort wo offenbar das Zentrum des Milliardenbetrugs lag. Als der im Sommer 2020 aufflog, stellte sich B. den Behörden.

Er kam in U-Haft, hat ausgepackt und Braun schwer belastet. Brauns Anwälte aber werfen B. nun vor, sich selbst massiv bereichert zu haben - und Lügengeschichten über Braun zu erzählen, um einen Strafbonus zu bekommen. Doch das Schwarze-Peter-Spiel von Brauns Verteidigung ist riskant. Zumindest so lange, wie die Ermittler und womöglich das Gericht dem Kronzeugen weiter glauben.