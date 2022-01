Von Anne-Christin Gröger

Als Martina Etterich am späten Nachmittag des 11. Januar 2019 an ihr Handy ging, war für sie die Welt noch in Ordnung. Bis ihr Mann, Peter Schmidt, sie vom Krankenhaus aus anrief. "Es ist etwas Schlimmes passiert. Es ist alles kaputt. Es ist nichts zu retten", sagte er und erzählte, wie er am Morgen noch ein letztes Mal die Kerzen am Weihnachtsbaum anzünden wollte. Und dann passierte es: Ein zweiter Docht, eine Stichflamme - und der trockene Baum stand binnen Sekunden in Flammen. Schmidt konnte nur noch die Feuerwehr rufen und sich nach draußen retten.