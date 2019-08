Wie die "Nordwest-Zeitung" berichtet, haben Laboruntersuchungen ergeben, dass der Stahl auf einer Seite der Brücke so spröde ist, dass er reißen könnte. Einer Mitteilung der niedersächsischen Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr zufolge haben voraussichtlich von diesem Donnerstag an beide Fahrtrichtungen nur noch jeweils einen Streifen. Vom 30. August an soll der gesamte Verkehr auf der Richtungsfahrbahn Oldenburg fahren - für jede Richtung gibt es einen Fahrstreifen. An der Anschlussstelle Zetel wird die Auffahrt in Fahrtrichtung Wilhelmshaven voraussichtlich bis ins Frühjahr 2022 gesperrt.

Mit den Bauarbeiten für eine neue Brücke soll im kommenden Winter begonnen werden. "Die Bauzeit beträgt je Teilbauwerk rund ein Jahr. Die Gesamtfertigstellung der Brücke bei Zetel ist im Frühjahr 2022 zu erwarten", erklärte die Landesbehörde. Die Umleitung der Fahrzeuge soll über die Anschlussstelle Sande erfolgen.