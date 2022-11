Musk an Twitter-Mitarbeiter:"Hardcore"-Kultur akzeptieren oder gehen

Elon Musk hat eine E-Mail an die Mitarbeiter von Twitter geschickt, in der er sie auffordert, sich zu verpflichten, bei dem Unternehmen zu bleiben und während der Umstrukturierung "lange und mit hoher Intensität" zu arbeiten, oder eine Abfindung zu akzeptieren.

Die Mitarbeiter müssen das Online-Formular bis Donnerstag, 17 Uhr New Yorker Zeit, ausfüllen oder eine dreimonatige Abfindung akzeptieren. "Damit Twitter erfolgreich ist, müssen wir extrem hardcore sein", sagte Musk in der E-Mail, die der Nachrichtendienst Bloomberg einsehen konnte. Im Original: "We will need to be extremely hardcore." Nur eine "außergewöhnliche Leistung" werde das Maß für das Bestehen sein, heißt es in der E-Mail weiter. Ein Vertreter von Twitter reagierte bisher nicht auf eine Bitte um Stellungnahme.

Das Formular, das Musk die Mitarbeiter im Anschluss an die E-Mail ausfüllen ließ, enthielt eine einzige Frage: "Würden Sie gerne bei Twitter bleiben?" "Ja" war die einzig anklickbare Option, bevor "Absenden" kam. Viele Mitarbeiten hätten sich daraufhin an Anwälte gewandt, um sich Rat zu holen, wie sie reagieren sollten, wie es aus informierten Kreisen heißt.

"Es ist sicherlich falsch, dass er von ihnen verlangt, dies zu unterschreiben, weil es den Anschein erwecken könnte, dass diese Verpflichtung andere Rechte, die sie haben könnten, außer Kraft setzen könnte", sagte Peter Romer-Friedman, der den Bereich Bürgerrechte und Sammelklagen bei der Anwaltskanzlei Gupta Wessler PLLC leitet.

Umstrukturierung soll Ende nächste Woche abgeschlossen sein

Musk erklärte weiterhin, dass Twitter in Zukunft mehr von Ingenieuren dominiert werden wird, die die Mehrheit der verbliebenen Mitarbeiter ausmachen in dem Unternehmen, das er als "Software- und Serverunternehmen" bezeichnete. Design- und Produktmanagementfunktionen werden aber "weiterhin sehr wichtig sein und mir unterstellt sein". Musk sagte am Mittwoch in Delaware zudem, dass er den größten Teil seiner Zeit in den vergangenen Wochen mit der Social-Media-Plattform verbracht hat, erklärte aber auch, dass die "grundlegende organisatorische Umstrukturierung" bis Ende nächster Woche abgeschlossen sein soll.