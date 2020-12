Von Lea Hampel, München

Der Tui-Konzern verbreitet zum offiziellen Abschluss seines Geschäftsjahres Optimismus. Man habe das Unternehmen durch "sehr schnelle Kosten- und Liquiditätsmaßnahmen, eine beschleunigte Neuausrichtung und unser flexibles Geschäftsmodell" durch die Krise gesteuert, sagte CEO Fritz Joussen bei der Bekanntgabe der Zahlen.

2020 war teilweise der Umsatz mit Reisen bedingt durch die Corona-Pandemie um mehr als 95 Prozent eingebrochen. Nun muten vor allem die Aussichten auf das kommende Jahr vergleichsweise gut an: Das Angebot für den Mai 2021 beispielsweise sei bereits zu 50 Prozent gebucht. Die Buchungen für den gesamten Sommer lägen zu drei Prozent über denen des Jahres 2019. Weniger optimistisch ist da schon der kurzfristigere Blick nach vorne. Die Buchungen für die Wintersaison liegen 82 Prozent unter der Zahl des Vorjahrs. Immerhin: Der Gesamtumsatz lag bei 7,9 Milliarden Euro, im Jahr 2019 waren es noch knapp 19 Milliarden Euro gewesen. Der Verlust vor Zinsen und Steuern betrage zwar drei Milliarden Euro - im Jahr 2019 waren es noch 893,5 Millionen Euro Gewinn gewesen - , man habe ihn aber durch eine Senkung der Kosten niedrig gehalten. Derzeit verfüge Tui über liquide Mittel in Höhe von 2,5 Milliarden Euro.

Dennoch steht hinter mancher dieser Zahlen ein Fragezeichen. Die gar nicht so schlechten Ergebnisse dürften auch daher stammen, dass das Geschäftsjahr der Tui im Oktober, also lange vor der Pandemie, begonnen hat und bis Februar ein überdurchschnittlich gutes war. Doch auch die Details haben es in sich.

Die Zahlen lassen einige Fragen offen

Zwar ist beispielsweise von einer Buchung des Mai-Angebots zu 50 Prozent die Rede. Doch das Angebot als solches liegt nur bei 80 Prozent des Vorjahres. Auch ist nach den bekanntgegebenen Zahlen der Anteil der Neubuchungen, die tatsächlich auch neues Geld bringen, für den Sommer 2021 noch vergleichsweise gering. Zudem wird in den liquiden Mitteln bereits das dritte Hilfspaket einberechnet - und ein Bond herausgerechnet, der nächsten Herbst fällig wird und 300 Millionen Euro umfasst. Kritik dürfte die angekündigte Kosteneinsparung hervorrufen. Bisher waren 300 Millionen Euro das offizielle Ziel, das wird nun auf 400 Millionen Euro erhöht.

Vergangene Woche wurde bekannt, dass Tui ein neues Paket mit Hilfsgeld in Höhe von 1,8 Milliarden Euro erhält. Es besteht aus staatlichen Beteiligungen, zusätzlichem Geld bisheriger Investoren und erweiterten Kreditbedingungen. Die Reaktionen darauf waren durchaus skeptisch, unter anderem von der Opposition und von Mitbewerbern, aber auch aus dem Wirtschaftsrat der CDU. Noch ist das Paket weder durch die Europäische Kommission noch die Aktionäre abgesichert. Unter anderem hatten die Gewerkschaften gefordert, dass mit weiterer Unterstützung durch den Staat auch sichergestellt sein müsse, dass Arbeitsplätze in Deutschland geschützt seien.

Bei Tui scheint man an einem Weg zurück in die Normalität keinen Zweifel zu haben oder will ihn zumindest nicht zeigen. Dort hofft man auf große Reiselust nach der Krise, die gestiegenen Preise, die angenommene stärkere Beliebtheit der Pauschalreise und ganz grundsätzlich darauf, dass der Urlaubssektor sich schneller erholen werde als andere Bereiche der Wirtschaft. Man sei "bereit für eine zügige und erfolgreiche Wiederaufnahme der Reisetätigkeiten", sagte Joussen. "Wir sind gerüstet für den Neustart nach der Krise." Dass dies jedoch an dem Ende eines Lockdowns, offenen Zielgebieten und der tatsächlichen Entwicklung des Impfstoffs und dessen Verbreitung hänge, wollte aber selbst der Konzernchef nicht leugnen. Natürlich sei unklar, in welchem Umfang und Zeitraum im Jahr 2021 gereist werden könne.