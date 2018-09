27. September 2018, 17:32 Uhr Traditionsunternehmen Thyssenkrupp beugt sich dem Druck aggressiver Investoren

Thyssenkrupp beugt sich dem Druck von Investoren und will sich in zwei Unternehmen aufspalten.

Künftig solle es ein Unternehmen für die Technologiegeschäfte wie Aufzüge geben und eines für das Stahl- und Wertstoffgeschäft.

Beide sollen weiterhin den Namen Thyssenkrupp tragen. Aufsichtsrat und Aktionäre müssen den Plänen noch zustimmen.

Von Benedikt Müller, Düsseldorf

Der Traditionskonzern Thyssenkrupp steht vor dem größten Umbruch seit Jahrzehnten. Der größte Stahlhersteller Deutschlands will sich in zwei eigenständige Unternehmen aufteilen. Das hat Thyssenkrupp am Donnerstagnachmittag mitgeteilt. Damit fällt eines der letzten großen Industrie-Konglomerate dieses Landes, das bisher aus fünf verschiedenen Sparten besteht, auseinander. An der Börse gewann Thyssenkrupp zeitweise um 15 Prozent an Wert. Die Entscheidung wurde auf Druck von Investoren getroffen; sie forderten einen schnelleren und radikalen Umbau des Konzerns. IG Metall und Krupp-Stiftung befürworten das Vorhaben.

Thyssenkrupp will seine technologiegetriebenen Geschäfte, die eigentlich die Zukunft des Konzerns bilden sollten, in eine eigenständige Gesellschaft auslagern, die "Thyssenkrupp Industrials" heißen soll. Dazu gehören das profitable Geschäft mit Aufzügen und Rolltreppen, die Anlagenbausparte sowie das Geschäft mit Autokomponenten. Der Konzern will einzelne Randgeschäfte dieser Sparten ausgliedern. Die bisherigen Aktionäre von Thyssenkrupp sollen "eine deutliche Mehrheit" der Aktien der neuen Gesellschaft halten, heißt es in der Ad-hoc-Mitteilung.

Nach der Abspaltung bleiben die Stahlgeschäfte übrig, sprich: die Stahlwerke, mit denen Krupp und Thyssen einst zu Weltkonzernen aufgestiegen sind, und der Handel mit Werkstoffen. Beide Geschäfte sind stark von den schwankenden Stahlpreisen auf dem Weltmarkt abhängig. Sie leiden darunter, dass weltweit deutlich mehr Stahl hergestellt werden kann als nachgefragt wird; in Reaktion versuchen etwa die USA derzeit, ihre heimische Stahlindustrie mit höheren Zöllen zu schützen. Diese vermeintlich alte Gesellschaft soll "Thyssenkrupp Materials" heißen - und eine Minderheitsbeteiligung an dem neuen Industrieunternehmen halten. Schulden und Pensionsverpflichtungen sollen auf beide Unternehmen verteilt werden. "Der Vorstand ist überzeugt, dass sich die Geschäfte in dieser Neuaufstellung besser entwickeln und auf ihre Stärken konzentrieren können", heißt es in einer Ad-hoc-Mitteilung. Der Aufsichtsrat soll an diesem Sonntag über die geplante Aufspaltung beraten.

Eine solche Zweiteilung in Stahlgeschäfte und technologiegetriebene Sparten war nach SZ-Informationen spätestens seit Frühjahr im Gespräch. Der Vollzug soll auch am damaligen Spitzenpersonal von Thyssenkrupp gescheitert sein. Doch steckt der Dax-Konzern seit diesem Sommer in einer Führungskrise: Der langjährige Vorstandschef Heinrich Hiesinger ist im Juli zurückgetreten, weil er zuletzt den nötigen Rückhalt großer Aktionäre vermisst hat. Mitte Juli ist auch Aufsichtsratschef Ulrich Lehner abgetreten. Er hatte Hiesingers Kurs stets gestützt und bis zuletzt vor einer drohenden "Zerschlagung" von Thyssenkrupp gewarnt.

Auch RWE und Metro haben sich schon aufgespalten

Seit dem Rücktritt der beiden Spitzenmanager haben die größten Aktionäre intensiv über die Zukunft des Traditionskonzerns beraten. Neben der Krupp-Stiftung, die etwa 21 Prozent der Thyssenkrupp-Anteile besitzt, ist dies der schwedische Investor Cevian, der die frühere Konzernspitze um Hiesinger mehrmals öffentlich kritisiert hatte. Cevian hält etwa 18 Prozent der Aktien. Gemeinsam mit den Arbeitnehmervertretern, die traditionell zehn der 20 Sitze im Thyssenkrupp-Aufsichtsrat besetzen, haben Cevian und die Krupp-Stiftung eine komfortable Mehrheit. Diese drei mächtigsten Akteure haben sich nun offensichtlich auf eine strategische Neuausrichtung verständigt.

Mit der Aufspaltung in zwei fokussiertere Unternehmen folgt Thyssenkrupp einem deutlichen Trend, den kritische Investoren bei vielen Traditionskonzernen angemahnt haben. So hat etwa der Energiekonzern RWE seine Zukunftsgeschäfte mit Netzen, Vertrieb und Ökostrom in die eigenständige Firma Innogy ausgelagert und an die Börse gebracht, um sich auf sein Kraftwerksgeschäft zu konzentrieren. Auch der Handelskonzern Metro hat in den vergangenen Jahren seine Elektronikketten Mediamarkt und Saturn sowie die Warenhäuser von Galeria Kaufhof verkauft, um sich ganz auf den Großhandel zu konzentrieren.

Trotz des Umbaus will Thyssenkrupp offenbar an der Stahlfusion festhalten

Bereits Ende Juni hat Thyssenkrupp entschieden, dass der Konzern seine Stahlwerke in ein Gemeinschaftsunternehmen mit dem Konkurrenten Tata Steel Europe einbringen will. Gemeinsam wollen die beiden Hersteller den vielen Schwankungen und Zöllen auf dem Weltmarkt besser begegnen. Trotz des nun möglichen Konzernumbaus will Thyssenkrupp dem Vernehmen nach an dieser Stahlfusion festhalten. Die europäische Kommission muss den Zusammenschluss noch formal prüfen.

Nach dem Rücktritt Hiesingers ist der langjährige Finanzvorstand Guido Kerkhoff - zumindest für eine Übergangsphase - an die Spitze des Vorstands gerückt. Zwar hat Kerkhoff in der Folgezeit allen Sparten konkrete Finanzziele für die nächsten Jahre gegeben. Doch für weitreichendere Entscheidungen, so hieß es zuletzt in Essen, fehlte Kerkhoff jedoch bislang das dauerhafte Mandat des Aufsichtsrates. Jetzt wagen Vorstand und Großaktionäre den großen, unumkehrbaren Wurf.