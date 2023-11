Susanne Klatten ist die reichste Frau Deutschlands, investiert in Firmen und hat in München ein Zentrum gegründet, das Gründer berät und hilft, Geldgeber zu finden - Unternehmer-TUM. Woran erkennt man, dass sich eine Investition in ein Start-up lohnt, wie viel Begeisterung ist als Geldgeber klug und wie viel Nüchternheit? Erfahren Sie all dies in diesem Gespräch.