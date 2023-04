Keine Züge, viel weniger Flüge - so ist die Situation am Freitag

Ein Gewerkschaftsvertreter klebt ein Plakat an die Anzeigetafel im leeren Terminal 2 am Hamburger Flughafen.

Von 3 Uhr bis 11 Uhr streikt die Bahn-Gewerkschaft EVG. Der Nahverkehr soll anschließend rasch wieder anlaufen, im Fernverkehr wird es jedoch vermutlich bis in den Abend hinein Störungen geben. Auch an vier deutschen Flughäfen legen Beschäftigte die Arbeit nieder.

Oliver Klasen, Marcel Laskus, Theresa Parstorfer, Kassian Stroh, Leopold Zaak

Zum Warnstreik aufgerufen haben an diesem Freitag gleich zwei Gewerkschaften, die EVG für die Bahnangestellten in ganz Deutschland und Verdi für das Sicherheitspersonal an vier Flughäfen. Ein Überblick über die wichtigsten Entwicklungen am Morgen und im Laufe des Tages, laufend aktualisiert.