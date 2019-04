13. April 2019, 19:35 Uhr Stratolaunch Größtes Flugzeug der Welt fliegt zum ersten Mal

Spannweite: 117 Meter. In Zukunft soll Stratolaunch Satelliten ins All befördern.

Zwei Rümpfe, sechs Triebwerke: "Stratolaunch" soll einmal als fliegende Startrampe für Satelliten dienen. Am Samstag hob der Flieger in Kalifornien erstmals ab.

Die Entwicklung hat viele Jahre gedauert, am Samstag war es dann soweit: In der Mojave-Wüste in Kalifornien startete Stratolaunch zum Jungfernflug. Das berichteten mehrere amerikanische Medien unter Berufung auf Augenzeugenberichte. Im Internet kursieren bereits Videos von dem Flug, der zuvor nicht angekündigt worden war.

Das Projekt Stratolaunch wurde von dem 2018 verstorbenen Microsoft-Gründer Paul Allen angestoßen und auch mitfinanziert. Das Flugzeug mit den zwei Rümpfen soll künftig Satelliten in die Stratosphäre bringen. Eine zwischen den Rümpfen angehängte Rakete soll diese dann ins All befördern. Die fliegende Startrampe könnte - wenn die Berechnungen seiner Entwickler aufgehen - die Kosten für die Raumfahrt deutlich senken.

Mit einer Spannweite von 117 Metern ist Stratolaunch um 37 Meter breiter als ein Airbus A380. Das maximale Startgewicht von mehr als 500 Tonnen ähnelt dem des größten Passagierflugzeuges, aber in die beiden Rümpfe passen nur drei Menschen, die durch eine vergleichsweise winzige Tür ins Cockpit kriechen müssen. Ob und wann Stratolaunch tatsächlich kommerziell eingesetzt werden kann, um regelmäßig Fracht in den Orbit zu befördern, ist derzeit noch unklar.

Es gibt auch andere Unternehmen, die an ähnlichen Systemen arbeiten. So entwickelt Virgin Orbit des Milliardärs Richard Branson ein Flugzeug namens LauncherOne, das ebenfalls dafür ausgelegt sein soll, als Rakteten-Startrampe in großer Höhe zu dienen. Branson, der Stratolaunch-Gründer Paul Allen und der Millardär Elon Musk sind bekannte Figuen der privaten Raumfahrt, die in den vergangenen Jahren immer mehr Aufmerksamkeit bekommen hat. Neben Trägersystemen für Satelliten entwickeln Firmen derzeit auch Raumschiffe, die einmal Touristen ins All befördern sollen.