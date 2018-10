9. Oktober 2018, 17:39 Uhr Steuergeld Niedersachsen erwägt Milliarden-Finanzhilfe für Nord-LB

Das Land Niedersachsen ist offenbar bereit, bis zu 2,5 Milliarden Euro in die Norddeutsche Landesbank zu stecken.

Allerdings läuft weiterhin die Suche nach einem Investor - ohne ihn darf das Land keine Steuergelder nachschießen.

Von Meike Schreiber , Frankfurt

Geht es um seine Landesbank, dann spannt Niedersachsens Finanzminister Reinhold Hilbers (CDU) gerne den großen Bogen. Die Nord-LB sei "sehr wichtig" für Niedersachsen. Es arbeiteten dort viele Menschen. Außerdem sei die Bank ein bedeutender Partner für den Mittelstand. Deswegen wolle das Land unbedingt die Mehrheit an der Bank behalten, die nach der Schiffskrise nun aber Kapital braucht. Bloß: Was die niedersächsischen Steuerzahler dafür bezahlen müssen, hat Hilbers noch nicht verraten. Das Land sucht private Investoren, muss aber ebenfalls Kapital nachschießen, um nicht die Kontrolle zu verlieren. Derzeit hält das Land 59 Prozent an dem Geldhaus mit rund 6000 Mitarbeitern, der Rest gehört Sachsen-Anhalt und den Sparkassen.

Nach SZ-Informationen hat Niedersachsen den Kapitalbedarf der Nord-LB internen Unterlagen zufolge nun mit "bis zu 3,5 Milliarden Euro" beziffert. Davon könnten "bis zu 2,5 Milliarden Euro" vom Land kommen und rund eine Milliarde Euro von "externen" Geldgebern, also Finanzinvestoren oder anderen Banken. Das geht aus Angebotsunterlagen an die Bieter hervor. Sie können entweder Eigenkapital in die Bank geben oder eine Wandelanleihe zeichnen, die später in Eigenkapital gewandelt wird. Außerdem soll die Bank von Altlasten befreit werden. Ein Sprecher von Hilbers wollte sich nicht dazu äußern. Am Montag lief eine Frist ab, bis zu der Interessenten für eine Beteiligung an der Hannoveraner Landesbank vorläufige Angebote abgeben sollten. Unter den Bietern sind Finanzinvestoren und wohl eine andere Landesbank.

Wegen ausgefallener Schiffsdarlehen hatte die Bank 2016 einen Rekordverlust von knapp zwei Milliarden Euro verbucht, weswegen sie nun dringend frisches Kapital braucht. Das ist für Niedersachsen jedoch nicht leicht zu beschaffen. Ohne Hilfe anderer Investoren darf das Land keine Steuergelder nachschießen. Andernfalls könnte Brüssel dies als Beihilfe werten und die Abwicklung der Bank anordnen.

So oder so müsste die seit 2017 in Hannover regierende Große Koalition den Bürgern erklären, warum es sich lohnen sollte, Milliarden in eine Landesbank zu investieren. Die Opposition ist bereits alarmiert. "Der Landeshaushalt ist zwar durch hohe Steuereinnahmen begünstigt, aber für 2,5 Milliarden Euro wäre keine Luft drin", sagt Stefan Wenzel, haushalts- und finanzpolitischer Sprecher der Grünen im niedersächsischen Landtag. Die Koalition habe gerade die Gebührenfreiheit für Kitas beschlossen, was mehr als eine halbe Milliarde Euro zusätzlich kosten werde. Daher bliebe der Landesregierung allenfalls die Nutzung der Beteiligungsgesellschaft, was man wegen des Verschuldungsverbots aber ganz genau prüfen müsste, sagt Wenzel. Auch die FDP ist skeptisch. "Um beispielsweise die Standorte und damit auch Arbeitsplätze zu erhalten, reicht es aus, wenn das Land die Sperrminorität von 25 Prozent hält", sagt deren Parlamentarischer Geschäftsführer Christian Grascha.

Zu allem Überfluss gehört zur Nord-LB auch noch die Sparkasse in Braunschweig

Das Problem ist aber: Würde Niedersachsen die Mehrheit abgeben, müsste die Nord-LB vom Haftungsverbund der Landesbanken in den Verbund der privaten Banken wechseln. Das ist vergleichsweise kompliziert. Zu allem Überfluss gehört zur Nord-LB auch noch die Sparkasse in Braunschweig. Deswegen sind die Sparkassen ohnehin dagegen, die Landesbank mitsamt der Tochter zu privatisieren. Eine ideale Lösung wäre es daher, wenn eine andere Landesbank die Nord-LB übernehmen würde, zumindest sofern Brüssel dies nicht ebenfalls als staatliche Beihilfe werten würde.

Tatsächlich hatten sich die Landesbanken LBBW und Helaba auch damit beschäftigt. Die Sache scheint jedoch schwierig: Die LBBW jedenfalls hat nach SZ-Informationen davon abgesehen, ein Gebot für die Nord-LB abzugeben. Die Stuttgarter hatten sich ohnehin eher aus Höflichkeit über die Bücher gebeugt. Ein Sprecher der LBBW wollte sich nicht dazu äußern. Als Retter für die Nord-LB bleibt nun nur noch die Helaba, die weiter Interesse zu haben scheint. Sie gehört mehrheitlich den Sparkassen in Hessen und Thüringen und ist bereits durch die Übernahme der Reste der WestLB gewachsen. Käme sie zum Zuge, würde die zerklüftete deutsche Landesbanken-Branche mit einem Mal deutlich übersichtlicher.