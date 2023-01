Von Thomas Öchsner

Ulrike Claudi, 71, hat es mit Zahlen eigentlich nicht so. Freiwillig das Kleingedruckte in ihrem Steuerbescheid zu lesen, käme der Rentnerin normalerweise gar nicht in den Sinn. Dann aber trieb die Sprachwissenschaftlerin eine Frage um: "Warum eigentlich bleibt von meinen Rentenerhöhungen Jahr für Jahr netto so wenig übrig?" Also fing die SZ-Leserin an, ihre Steuerbescheide miteinander zu vergleichen. Und machte Entdeckungen, die einigen jetzigen und sicher den meisten künftigen Rentnern nicht bewusst sein dürften.