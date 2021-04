Einen Praktikumsplatz zu finden, ist in der Corona-Krise komplizierter geworden. Manche Branchen bieten aber Praktika im Home-Office an.

Praktika sind ein essentieller Teil jeder beruflichen Karriere - und Pflicht in vielen Studiengängen. Aber was, wenn man wegen der Pandemie gerade keinen Platz findet?

Von Nathanael Häfner und Clara Thier

Nina Döring hat gesucht, gesucht und gesucht - aber nichts gefunden. Die 23-jährige Sportstudentin aus Köln braucht dringend ein Praktikum in der Tourismusbranche, am besten im Sporttourismus. Eigentlich sollte das kein Problem sein, sie hat bereits ein Praktikum in der Sparte absolviert und nebenher als Flugbegleiterin für Condor gearbeitet. Doch aufgrund der Pandemie ist nicht nur ihr Nebenjob weggefallen, sondern auch ihre Zukunft ist ungewiss.