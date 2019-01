16. Januar 2019, 17:00 Uhr Podcast "Das Thema" Ökologische Landwirtschaft: Bio für alle?

Gut für die Umwelt, dafür teurer: Immer mehr Deutsche kaufen Bio-Lebensmittel. Aber warum steigen nicht mehr Bauern auf nachhaltige Landwirtschaft um?

Ob Glyphosat, Ferkelkastration oder Kükenschreddern: Die konventionelle Landwirtschaft wird zurzeit häufig kritisiert, sie schade dem Klima und der Artenvielfalt.

Müssten wir also alle einfach auf Bioprodukte umsteigen? So einfach ist es nicht, erklärt Silvia Liebrich, die im Wirtschaftsressort der SZ über Landwirtschaft schreibt. Denn immer noch steigen zu wenige Bauern auf die ökologische Produktion um. Warum das so ist und wie die Politik das ändern könnte, darum geht es in dieser Folge von "Das Thema".

