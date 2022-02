Von Jan Diesteldorf, Frankfurt

Noch ist es relativ still. Wer sich aber ins Abendprogramm von TV-Spartensendern verirrt, bekommt in jeder Werbepause schon die volle Dröhnung. Da drehen sich Walzen, springen Zahlen ins Bild, werden Boni versprochen für die erste Anmeldung in der virtuellen Spielhalle. Drückglück, Wunderino, Hyperino, pumpende Beats, schrille Farben, Scooter-Frontmann H. P. Baxxter, der "Hyper Hyper" ruft und mit einem seiner berühmtesten Songs virtuelle Geldspielgeräte eines maltesischen Konzerns bewirbt. Das alles kommt noch mit dem Hinweis daher, es dürften nur Spieler mit Wohnsitz in Schleswig-Holstein teilnehmen. Aber lange wird es nicht mehr dauern, bis Werbung für Online-Glücksspiele genauso zum Hauptprogramm gehört wie Joghurt, Versicherungen oder Automobile.