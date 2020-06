Eine hohe Rendite, null Risiko und ständige Verfügbarkeit - so sieht die Traumanlage vieler Anleger aus. In der Realität existiert eine solche Geldanlage nicht. Denn Rendite, Risiko und Liquidität hängen eng zusammen. Finanzexperten sprechen vom "magischen Dreieck der Geldanlage", weil sich die drei Ziele gegenseitig ausschließen. In der Praxis müssen sich Sparer mit Kompromissen zufriedengeben. Derzeit erweitern viele Sparer das magische Dreieck zum Viereck - denn sie wollen ihr Geld auch nachhaltig anlegen.