Der Tegernseer Hotelier Korbinian Kohler möchte Wildbad Kreuth einen neuen Geist einhauchen - und braucht dafür mehr als eine große Ladung Weihrauch. Über seinen ungewöhnlichen Weg in die Luxushotellerie und den Spaß an der Provokation.

Interview von Franz Kotteder

Sein Hotel "Bachmair Weissach" am Tegernsee ist eines der bekanntesten Resorts für reiche Menschen in Deutschland und hat wie alle Hotels ein äußerst schwieriges Jahr hinter sich. Aber Korbinian Kohler, 53, hat das nicht davon abgehalten, im vergangenen Dezember auch noch das traditionsreiche Wildbad Kreuth, früher legendärer Klausurort für die CSU unter Franz Josef Strauß, in Erbpacht zu erwerben. Er will ein "Mental Retreat" daraus machen. Kohlers Familie gehört die 1829 gegründete Papierfabrik Gmund. Sie produziert hochwertige Feinstpapiere, bis 2004 war er zusammen mit seinem Bruder Florian Geschäftsführer, dann ließ er sich auszahlen. Er ist verheiratet mit der Künstlerin Susanne Kohler und hat vier Kinder.