Interview von Bernd Kramer

Ein Fünfzigerjahre-Bau in Berlin-Wilmersdorf. Ein älterer Mann steht am Schalter im Eingang, 1000 Euro habe er gewonnen, erklärt ihm die Frau und schiebt das Formular unter der Scheibe durch, die Gewinnanforderung, einmal bitte ausfüllen mit Bankverbindung. Wer mehr gewinnt, sehr viel mehr, der bleibt in der Regel nicht am Schalter, der geht durch die Glastür eine Etage höher zu Lutz Trabalski. Trabalski, Jahrgang 1961, hat einst neben seinem Umwelttechnik-Studium bei der Berliner Lottogesellschaft gejobbt - und blieb. Heute berät er die Großgewinner. Trabalski bietet den Eckplatz eines Besprechungstisches an, rechts an der Fensterseite. Da sitzen gewöhnlich die Millionäre und Multimillionäre, die Glückskinder. "Vielleicht können Sie das dann etwas nachfühlen."