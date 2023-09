Detailansicht öffnen Die App von Trade Republic. Der Online-Broker aus Berlin will mit Anleihen-Investments sein Angebot erweitern. (Foto: Christoph Dernbach/dpa)

Der Online-Broker Trade Republic eröffnet ein neues Geschäftsfeld und bietet künftig auch das Investieren in Anleihen an. Ab sofort könnten Anleger täglich in 500 Staats- und Unternehmensanleihen investieren, teilte Trade Republic am Freitag an. "Bis heute waren Anleger auf teure Banken oder Berater angewiesen, um Zugang zum Anleihemarkt zu erlangen", erklärte Firmenmitgründer Christian Hecker. In die Titel könne ab einem Euro investiert werden. Üblicherweise sind bei Anleihen die Hürden für Privatanleger hoch, da vielfach ein Mindestinvestment von 1000 Euro verlangt wird. Das neue Angebot stehe im Einklang mit der Mission von Trade Republic, den Kapitalmarkt zu demokratisieren, erklärte das Unternehmen.

Die gestiegenen Zinsen im Euro-Raum böten Anlegern die Möglichkeit, ihr Geld auch über Anleihen zu vermehren. Mit dem Start des Anleihe-Handels gebe es auch eine neue App-Version. Damit solle das Anlegen einfacher und effektiver werden. Zudem kündigte Trade Republic an, für das nicht investierte Geldguthaben ab dem ersten Oktober einen Zins von vier Prozent allen Bestands- und Neukunden zu zahlen. Der 2015 gegründete Neo-Broker hat inzwischen Kunden in 17 europäischen Ländern und ein verwaltetes Vermögen in Milliardenhöhe. Das Unternehmen bietet unter anderem Investitionen in Sparpläne, Aktienanteile, ETFs, Derivate und Kryptowährungen an.