So manch einer würde seinen Remote-Arbeitsplatz am Liebsten nach Bali, Bangkok oder Barcelona verlegen. Wie dieser Traum wahr werden kann und welche Regeln es gibt.

Von Katharina Müller

Die Coronakrise verändert den Büro-Alltag - und das vermutlich über die Zeit der Pandemie hinaus. Inzwischen können sich immer mehr Unternehmen vorstellen, dass viele ihrer Mitarbeiter dauerhaft häufiger vom heimischen Schreibtisch aus arbeiten. Für Arbeitnehmer bieten sich dadurch neue Möglichkeiten. So Mancher träumt inzwischen sogar vom Überwintern in wärmeren Gefilden. Und das könnte so aussehen: vormittags und nachmittags arbeiten, die Mittagspause am Strand verbringen und den Feierabend unter Palmen ausklingen lassen.