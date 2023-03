Von Jürgen Schmieder, Los Angeles

Am Mittwoch waren auf dem Hollywood Boulevard mal wieder die Teppich-Bügler unterwegs, eine der skurrilsten Berufe in der Unterhaltungsbranche. Es soll ja alles möglichst glamourös aussehen bei der Oscar-Verleihung am Sonntag. Dafür sorgen Menschen wie die Teppich-Bügler oder die Kleid-Fluffer, die den Stars hinterherlaufen und das Outfit für die zahlreichen Fotografen perfektionieren. Oder die Seatfiller, die die Plätze der Promis einnehmen, wenn die aufs Klo gehen oder an die Bar. Der Saal soll doch immer schön voll aussehen.