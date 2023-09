Reederei MSC will bei Hamburger Hafen einsteigen - Aktie steigt um fast 50 Prozent

Der schweizerisch-italienische Konzern will knapp die Hälfte der HHLA übernehmen und ist sich mit der Hansestadt wohl bereits einig. Die Aktien des Hafenbetreibers gehen durch die decke.

Die schweizerisch-italienische Reederei MSC will beim Hamburger Hafenbetreiber HHLA einsteigen. Ein Übernahmeangebot liege vor, teilte der Konzern am Mittwoch mit. Dieses werde man nun "im besten Unternehmensinteresse und unter Wahrung der Interessen aller Stakeholder prüfen und bewerten", teilte die HHLA mit. Die knappe Mehrheit des Unternehmens soll demnach weiterhin in Besitz Hamburgs bleiben.

Hamburgs Erster Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) sprach auf einer Pressekonferenz im Rathaus von einer wegweisenden Transaktion, die zu einer strategischen Partnerschaft der Stadt mit einer der weltweit führenden Reedereien führe. Dies könne der gesamten maritimen Wirtschaft die Schubkraft geben, die in schwierigen Zeiten gebraucht werde. MSC-Geschäftsführer Søren Toft sagte, mit dieser sehr wichtigen und strategischen Zusammenarbeit werde Hamburg künftig ein Knotenpunkt. MSC wolle in der Hafencity die Deutschlandzentrale einrichten. Toft kündigte außerdem an, die Zahl der Arbeitsplätze auf mehr als 700 zu verdoppeln.

Das Übernahmeangebot der MSC sieht den Angaben zufolge die Zahlung von 16,75 Euro in bar je Stückaktie der Aktiengattung A vor. MSC hat nach eigenen Angaben mit der Hansestadt Hamburg als größtem Anteilseigner eine verbindliche Vereinbarung getroffen, die die Bedingungen des Übernahmeangebots sowie die gemeinsamen Absichten bei der HHLA regelt. Sofern MSC nach Vollzug des Übernahmeangebots und der Einbringung 100 Prozent der A-Aktien hält, werde Hamburg mit 50,1 Prozent und MSC mit 49,9 Prozent am Grundkapital beteiligt sein. Aktuell hält die Hansestadt nach Daten von LSEG noch 69,25 Prozent an HHLA. "Wir müssen die Mehrheit behalten, wir müssen die Mitsprache behalten", sagte der Hamburger Finanzsenator Andreas Dressel.

Unmittelbar nach Börsenöffnung schossen die HHLA-Aktien sofort in die Höhe: Die Papiere des Hafenbetreibers stiegen am Mittwochvormittag um zwischenzeitlich bis zu 49,2 Prozent. Schon im Frühhandel hatte sich das angekündigt: Da waren die Papiere bereits um 42,8 Prozent gestiegen. Am Dienstag hatte die HHLA-Aktie noch bei 11,54 Euro geschlossen - am Mittwoch war ein Papier zwischenzeitlich bis zu 17,35 Euro wert.

Das Kühne-Angebot ist damit wohl vom Tisch

Zuvor hatte der Milliardär Klaus-Michael Kühne die Führung der HHLA scharf kritisiert und seine Bereitschaft zu einer größeren Beteiligung an der Hafengesellschaft signalisiert. Er wollte die HHLA gerne im Schulterschluss mit der Containerreederei Hapag-Lloyd übernehmen. Demnach wäre er bereit, etwa eine halbe Milliarde Euro für die Aktienmehrheit der HHLA auszugeben und in die Modernisierung der Anlagen zu investieren.

Im Mai hatte die Bundesregierung zuvor nach zähem Ringen den Einstieg der chinesischen Staatsreederei Cosco in ein Containerterminal der HHLA mit einem Anteil von unter 25 Prozent genehmigt. Ursprünglich hatte der chinesische Konzern eine Beteiligung von 35 Prozent angestrebt, was das Kabinett aber bereits im Oktober abgelehnt hatte.

Die deutschen Häfen stehen Experten zufolge vor großen Herausforderungen. Die Chefin des Zentralverbandes der deutschen Seehafenbetriebe (ZDS), Angela Titzrath, fordert von der Bundesregierung massive Hilfen. "Wir müssen in den kommenden Jahren große Summen investieren, um die Häfen zu modernisieren und auszubauen", sagte sie vor Kurzem der Süddeutschen Zeitung.