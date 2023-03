In der Corona-Pandemie boomte das Geschäft mit Kochboxen, doch die Zeiten sind vorbei. Hello Fresh will nun die Preise erhöhen. Die Aktie fällt prompt um 13 Prozent.

Die auslaufende Corona-Pandemie und die schwächelnde Konjunktur haben dem Kochbox-Versender Hello Fresh den ersten Kundenschwund seiner Firmengeschichte eingebrockt. Vorstandschef Dominik Richter kündigte am Dienstag an, künftig verstärkt auf die Verbesserung der Ertragskraft zu achten als das Wachstum voranzutreiben. Hierzu solle unter anderem das Angebot erweitert werden, um den durchschnittlichen Bestellwert zu erhöhen.

Auch sollen die Preise angehoben werden, jedoch wolle Hello Fresh unter der allgemeinen Teuerungsrate für Lebensmittel bleiben. Hoffnung setzt Richter zudem in den Ausbau des Fertiggerichte-Geschäfts, das im vergangenen Jahr überdurchschnittlich gewachsen sei. "Wir planen derzeit keine Stellenstreichungen", betonte der Manager. Die Belegschaft sei im Vergleich zu anderen Firmen der Branche in den vergangenen Jahren nicht so stark gewachsen. Für eine Überarbeitung der mittelfristigen Ziele sei es zu früh. "Wir sind aber auf einem guten Weg", sagte Richter.

Die Zahl der aktiven Kunden fiel zum Jahresende um 1,5 Prozent auf 7,1 Millionen. Der Umsatz stieg 2022 zwar auf ein Rekordhoch von 7,6 Milliarden Euro. Das war währungsbereinigt aber nur ein Plus von 18 Prozent. 2021 waren die Erlöse inmitten der Corona-Krise, als wegen geschlossener Gaststätten und Restaurants viele Verbraucher ihr Essen online bestellten, noch um mehr als 60 Prozent gestiegen.

Das bereinigte operative Ergebnis fiel 2022 dagegen um 9,5 Prozent auf 477,4 Millionen Euro. Für das laufende Jahr rechnet Hello Fresh mit einer stabilen Kundenbasis und einem Erlös-Wachstum von zwei bis zehn Prozent. Der Betriebsgewinn werde voraussichtlich bei 460 bis 540 Millionen Euro liegen. "Der Ergebnis-Ausblick ist ein Desaster", monierte ein Börsianer. Negativ sei außerdem der Kundenrückgang. Die Aktie fiel kurz nach Handelsbeginn um knapp 13 Prozent.