Von Claus Hulverscheidt

In München, Hamburg oder Berlin eine schöne, bezahlbare Wohnung zu finden, ist fürwahr ein schwieriges Unterfangen. In Istanbul, Auckland und San Francisco allerdings ist es beinahe unmöglich. Das zeigt eine Untersuchung der international tätigen Immobilienberatungsgesellschaft Knight Frank, die sich regelmäßig die Entwicklung der Hauspreise in mehreren Dutzend Industrie- und Schwellenländern ansieht. Ergebnis: In beinahe allen Weltregionen gehen die Preise derzeit regelrecht durch die Decke, allein zwischen März 2020 und März 2021 verzeichneten 13 Staaten Zuwachsraten im zweistelligen Prozentbereich. Spitzenreiter ist die Türkei mit plus 32 Prozent, dahinter folgen Neuseeland und Luxemburg mit gut 22 beziehungsweise knapp 17 Prozent.