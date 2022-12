Von Jan Diesteldorf, Frankfurt

Seine Geschäfte waren ausgefuchst, sein Name ist berüchtigt, in Dänemark gilt er als Staatsfeind Nummer eins. Sanjay Shah, geboren 1970 in London, britischer Staatsbürger, früher wohnhaft auf der Palmeninsel in Dubai, Spezialgebiet: Aktiengeschäfte zulasten der Steuerzahler Europas. Mehr als eine halbe Milliarde Euro habe er mit seinen Börsendeals verdient, erzählte er noch voriges Jahr in einem Interview mit dem NDR. Er lächelte dabei, und ganz selbstbewusst sagte er, bald werde er sowieso freigesprochen - von den vielen Vorwürfen, die Ermittler in Dänemark, Belgien und Deutschland gegen ihn erheben. Steuerhinterziehung, Steuerbetrug, Betrug, Geldwäsche, je nach Land und Rechtssystem ist das alles dabei. Shah hält sämtliche Anschuldigungen für unbegründet.