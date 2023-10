Der wegen einer Anschlagsdrohung auf eine iranische Maschine eingestellte Flugbetrieb am Airport Hamburg ist wieder angelaufen. "Der Flugbetrieb ist wieder aufgenommen. Es kann weiterhin zu Flugverzögerungen kommen", hieß es auf der Homepage des Flughafens, nachdem der Betrieb gegen 12.40 Uhr komplett eingestellt worden war. Mehr als eineinhalb Stunden lang gab es weder Starts noch Landungen. Ankommende Maschinen wurden unter anderem nach Hannover umgeleitet.

Ein Sprecher der Bundespolizei hatte der Deutschen Presse-Agentur gesagt, am Morgen sei bei der Bundespolizei eine Mail mit der Anschlagsdrohung gegen die Maschine Teheran-Hamburg eingegangen. Diese Drohung werde sehr ernst genommen. Zu den Hintergründen äußerte er sich nicht. Ob die Drohung mit den gewalttätigen Auseinandersetzungen im Nahen Osten zu tun hat, ist nicht bekannt.

Die Maschine sei gegen 12.20 Uhr in Hamburg gelandet und stehe in einem Sonderbereich, hatte der Polizeisprecher während der Sperrung gesagt. Die 198 Passagiere und 16 Crew-Mitglieder hätten das Flugzeug verlassen und würden in einem eigenen Bereich einer Sicherheitskontrolle unterzogen. Flugzeug und Gepäck würden durchsucht. Auch die Flughafenfeuerwehr sei eingebunden.

Der Hamburger Flughafen ist der fünftgrößte in Deutschland. 2022 reisten dort mehr als elf Millionen Menschen an oder ab.