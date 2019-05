8. Mai 2019, 07:37 Uhr Studie Deutschland profitiert vom Binnenmarkt wie kein anderes EU-Land

Einer Studie zufolge steigert der europäische Binnenmarkt im Durchschnitt die Einkommen aller EU-Bürger jährlich um rund 840 Euro pro Person.

Am meisten gewinnen die Länder im Zentrums Europa, an der Spitze der Nutznießer steht Deutschland.

Doch die Effekte sind auch innerhalb Deutschlands nicht in allen Regionen gleich: Am wenigsten profitieren demnach die ostdeutschen Bundesländer.

Deutschland profitiert einer Studie zufolge wie kein anderer europäischer Staat vom EU-Binnenmarkt. Die dadurch erzielten Einkommensgewinne summieren sich auf 86 Milliarden Euro im Jahr, wie aus einer am Mittwoch veröffentlichten Untersuchung der Bertelsmann-Stiftung hervorgeht. Vor allem Regionen mit starker Industrie und hoher Exportorientierung seien Gewinner.

Die größten regionalen Nutznießer seien der Regierungsbezirk Oberbayern und Hamburg, auf Ebene der Bundesländer Nordrhein-Westfalen, Bayern und Baden-Württemberg. "Auch Regionen mit starkem Mittelstand und Zuliefererbetrieben, die viel in die EU exportieren, sind Gewinner", sagte Dominic Ponattu, Mitautor der Studie. Am schwächsten seien die Effekte in ostdeutschen Ländern wie Brandenburg, Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern.

Der EU-Binnenmarkt ist der größte Wirtschaftsraum der Welt. Er soll den freien Verkehr von Waren, Dienstleistungen, Personen und Kapital garantieren, wovon Unternehmen und rund 500 Millionen Verbraucher profitieren. "Nicht jeder profitiert gleichermaßen, aber alle gewinnen", betonte der Vorstandsvorsitzende der Bertelsmann-Stiftung, Aart De Geus. Im Durchschnitt steigere der Binnenmarkt die Einkommen der EU-Bürger jährlich um rund 840 Euro pro Person. In Deutschland seien es 1046 Euro.

Die größten Nutznießer sind der Studie zufolge oft kleine Länder im Zentrum Europas, teilweise auch Nicht-EU-Staaten wie die Schweiz, die sich aber am Binnenmarkt beteiligen. Der Süden und Osten Europas schneidet dagegen schlechter ab. "Für Länder wie beispielsweise die Niederlande oder Österreich ist der Binnenmarkt Gold wert, denn sie verfügen über wettbewerbsfähige Branchen, sind aber aufgrund kleiner Inlandsmärkte vom Export abhängig", erläuterte Ponattu. Städte profitierten in der Regel auch deutlich mehr als ländlich geprägte Regionen. Genannt wurden etwa Zürich und London. "Damit sind einige der größten Gewinner des Binnenmarktes aktuell in Ländern zu Hause, die momentan kein EU-Mitglied sind oder zukünftig die Gemeinschaft und damit auch den Binnenmarkt verlassen könnten."

In Großbritannien sei das Gefälle besonders groß. Interessanterweise hätten auch Regionen für den EU-Austritt gestimmt, die am stärksten vom Binnenmarkt profitierten. "Dazu gehört etwa die südenglische Region Kent", ergänzte Ponattu. "Ein vollständiger Austritt der Briten aus dem Binnenmarkt würde neben dem Großraum London vor allem industrie- und innovationsstarke Regionen im Süden des Landes hart treffen."