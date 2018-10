2. Oktober 2018, 11:19 Uhr Diesel-Streit So will die Regierung die Probleme mit dem Diesel lösen

Die große Koalition will die Hersteller dazu verpflichten, Hardware-Nachrüstungen und Umtauschprämien für Dieselfahrzeuge anzubieten. Die wichtigsten Fragen und Antworten.

Von Sven Lüüs

Die Regierungskoalition hat jetzt ein Konzept für die Zukunft von Dieselfahrzeugen. In der Nacht zum Dienstag haben sich Union und SPD nach einer sechsstündigen Sitzung auf einige Maßnahmen geeinigt. Diese liegen der SZ vor. Die wichtigsten Fragen und Antworten.

Kommt die Hardware-Nachrüstung?

Ja, die Regierung will die Autohersteller zu einer Hardware-Nachrüstung mit sogenannten SCR-Katalysatoren verpflichten.

Welche Autos werden nachgerüstet und wer muss das bezahlen?

Die Hardware-Nachrüstung sollen alle Euro-5-Diesel-Fahrer erhalten, die ihren alten Diesel nicht gegen ein neues Auto eintauschen möchten. Bei ihrem Wagenmodell muss diese Nachrüstung, sogenannte SCR-Katalysatoren, anwendbar sein. Und das Auto muss mit einem SCR-Katalysatoren weniger als 270 mg/km an Stickoxid ausstoßen. Die Kosten dafür trägt der Hersteller.

Wir profitiert von den Plänen?

Die Angebote des Bundes können Autofahrer nutzen, die in einer der 14 Städte mit der größten Schadstoffbelastung leben: Also in München, Stuttgart, Köln, Reutlingen, Düren, Hamburg, Limburg, Düsseldorf, Kiel, Heilbronn, Backnang, Darmstadt, Bochum und Ludwigsburg. Auch Frankfurt, in dem ein Luftreinhalteplan Verkehrsbeschränkungen vorsieht, ist eingeschlossen.

Auch Bewohner der angrenzenden Landkreise, die in die Stadt zur Arbeit pendeln müssen, können ihr Auto nachrüsten oder beim Neukauf die Umtuaschprämie einstreichen. Diesel, die nicht mehr als 270 mg Stickoxid pro Kilometer ausstoßen und zur Diesel-Norm 4 bis 5 gehören, sollen weiterhin auch in stark belastete Städte fahren dürfen. Das garantiert die Bundesregierung.

Kaufen die Autohersteller alte Diesel zurück?

Das machen sie nur, wenn die Kunden auch ein neues Auto kaufen. Die Automobilhersteller haben dem Bund zugesagt, dass Fahrer der Diesel-Normen Euro 4 und Euro 5 Umtauschprämien bekommen. Umtauschprämien von bis zu 10 000 Euro haben für Deutschland zuletzt VW, Daimler, BMW und Renault zugesagt. Diese galten allerdings nur für Neuwagen. Der Bund hat jetzt beschlossen, dass die Prämien auch beim Kauf von Gebrauchtwagen gelten sollen.