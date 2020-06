Die Schuldenuhr des Bundes der Steuerzahler in Berlin. Das Bundeskabinett soll am Mittwoch einen zweiten Nachtragshaushalt beschließen, er umfasst 62 Milliarden Euro. Der erste Nachtragshaushalt war Ende März mit 156 Milliarden Euro beschlossen worden.

In diesem Jahr will die Regierung so viele neue Kredite aufnehmen wie nie zuvor in der Geschichte der Bundesrepublik.