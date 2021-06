Von Katharina Kutsche, Hannover

Im Jahr 2006 passierte dem Sportartikelhersteller Adidas ein peinlicher Produktionsfehler. Das Unternehmen aus Herzogenaurach war Ausrüster des deutschen Teams bei den Olympischen Winterspielen in Turin. Und Teil der Ausstattung waren Mützen, die zwar die richtigen Farben zeigten, aber in der falschen Reihung: Schwarz-Gold-Rot. In dieser Abfolge bilden die Streifen die belgische Flagge. Ein Adidas-Sprecher bat die deutschen Athleten um Verzeihung, das Unternehmen produzierte innerhalb kürzester Zeit neu.

Ein ähnlicher Fehler unterlief im Juni 2008 der ARD-Sendung "Tagesthemen". Während Moderator Tom Buhrow einen Beitrag über das Spiel Deutschland gegen die Türkei ankündigte, blendete die Redaktion eine Grafik ein, in der die deutschen Farben in der Folge Rot-Schwarz-Gold erschienen. Immerhin gab es dadurch keine Verwechslung mit einer anderen Nation, die Kombination Rot-Schwarz-Gold gibt es bei keiner Flagge.

Auch in anderen Ländern läuft es mit der Darstellung der jeweiligen Fahne nicht immer fehlerfrei. So blamierte sich Adidas erneut vor zwei Jahren, als das Unternehmen die russische Mannschaft belieferte - Anlass war die Fußball-Europameisterschaft 2020, die wegen der Corona-Pandemie erst in diesem Jahr stattfindet. Die russische Fahne ist weiß-blau-rot, von oben nach unten. Die neuen Trikots allerdings waren aus rotem Stoff und hatten Ärmelabschlüsse in Blau-Weiß, sodass insgesamt die Reihenfolge Rot-Blau-Weiß entstand. Das wiederum sind die Farben von Serbien. Die Russen lehnten es daher ab, die Trikots zu tragen.

Jamaika? Äthiopien? Oder Ghana?

Im Februar dieses Jahres griff die Luxusmode-Marke Louis Vuitton so richtig daneben, als sie einen "Jamaican Stripe Jumper" präsentierte: einen Männerpullover für mehr als 1000 Euro mit Blockstreifen in Grün-Gelb-Rot. Die karibische Inselrepublik, deren Farben hierzulande auch für die Beschreibung politischer Koalitionen herhalten müssen, hat aber eine grün-gelb-schwarze Flagge. In einem Statement, das das Mode-Unternehmen dem britischen Guardian gab, hieß es, man bedauere die falsche Produktbeschreibung auf der Website und habe sie korrigiert. Die Farben sollten die äthiopische Flagge repräsentieren (grün-gelb-rot) sowie das ghanaische Erbe des Designers Virgil Abloh ehren (rot-gelb-grün).

In aller Regel sind solche Fehler nicht nur blamabel, sondern teuer für die Unternehmen, die fertige Produkte aus dem Verkehr ziehen müssen. So auch im Fall von Nike. Der Sportschuh-Hersteller wollte 2020 eine Neuauflage des Sneaker-Modells Air Force 1 "Puerto Rico" auf den Markt bringen. Die Flagge des mittelamerikanischen Staats hat fünf Querstreifen in Rot-Weiß, die links von einem blauen Dreieck mit einem weißen Stern überdeckt werden. Dieses Motiv ist auf dem weißen Sneaker an der Ferse korrekt abgebildet, auf der Zunge ist es allerdings aus Sicht des Betrachters spiegelverkehrt. Nike sagte den Launch ab und brachte 2021 eine korrekte Version heraus: mit einer beflaggten Extra-Lasche an der Zunge.