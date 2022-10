Massive Störung im Fernverkehr in Norddeutschland

Der Fernverkehr der Bahn in Norddeutschland ist derzeit massiv gestört

Der komplette Fernverkehr steht still. Betroffen seien alle ICE- sowie IC- und EC-Züge, so das Unternehmen. Grund sollen technische Probleme sein.

Eine technische Störung führt nach Angaben der Deutschen Bahn in Norddeutschland derzeit zum kompletten Stillstand im Fernverkehr. Betroffen seien alle ICE- sowie IC- und EC-Züge in Norddeutschland, teilte die Bahn am Samstagmorgen mit.

"Leider kommt es zu kurzfristigen Zug- und Haltausfällen", heißt es im Internetauftritt der Bahn. Das Unternehmen rät Reisenden, sich kurz vor geplanten Fahrten auf der Website der Bahn oder über die App "DB Navigator" zu informieren.

