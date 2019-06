1. Juni 2019, 09:40 Uhr Geldanlage Wie lässt sich am besten sparen?

Viele Menschen legen regelmäßig Beträge in Fonds an. Doch wie geht man am besten vor? Und welche Bank ist besonders günstig? Der große Depot-Test.

Von Victor Gojdka

Es war ein kleines Sternchen, das vielen Fondssparern eine Zeitenwende ankündigte. Für Sparpläne müssten Kunden der Onvista-Bank künftig einen Euro abdrücken, verkündet der Satz dahinter in hellgrauen Lettern und winziger Schrift. Ein Euro pro Sparrate? Das klingt nicht viel. Doch in Wirklichkeit ist es ein Dammbruch, der nicht nur Onvista-Kunden etwas angeht. Sondern alle Anleger, die regelmäßig in Indexfonds investieren.

Die lilafarbene Onvista-Bank stand bei vielen Kunden lange buchstäblich hoch im Kurs. Gerade bei solchen, die jeden Monat eine kleine ...