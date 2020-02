Mehrere Orte in Italien wurden aus Angst vor weiteren Ansteckungen mit dem Corona-Virus abgeriegelt. Auch das Unilever-Werk in Casalpusterlengo ist betroffen.

In Sachen Coronavirus reckten die Finanzexperten noch am Freitag allen Skeptikern ein freches Victory-Zeichen entgegen. Zeigefinger und Mittelfinger gespreizt - so zeigt sich überlegensgewisser Optimismus. Denn ökonomisch rechneten die Experten noch kurz vor dem Wochenende mit einem sogenannten V-Muster: wirtschaftlich erst kurz runter - und dann ebenso steil wieder rauf. Das Coronavirus? Sicher bald schon Schnee von gestern.

Am Montagmorgen aber dreht sich die Stimmung urplötzlich. Als am Frankfurter Parkett der deutsche Leitindex Dax wenige Minuten nach neun Uhr in den offiziellen Handel startet, stürzt er sofort in die Tiefe. Vor dem Wochenende hatte er bei 13 579 Punkten geschlossen - am Montagmorgen stürzt er in der Spitze um rund vier Prozent ab. Auf den Finanzcomputern der Händler findet sich keine einzige Dax-Aktie mehr, die noch grün leuchtet. Die alles beherrschende Farbe an diesem Montag: rot. "Das Grundvertrauen der Anleger sackt weiter deutlich ab", sagt Manfred Hübner vom Analysehaus Sentix.

US-Anleger setzen trotz allem auf Zugewinne beim Dow

In den vergangenen Wochen hatten die Anleger das Coronavirus weitgehend verdrängt. Selbst als der Techkonzern Apple vor sinkenden Verkäufen warnte und Lieferengpässe bei iPhones zugeben musste, löste das allenfalls eine kleine Atempause an der Börse aus. Manche US-Börsianer an der Wall Street sollen sich trotz allem gar Kappen drucken lassen, auf denen "Dow 30000" prangt. Sie glauben offenbar, dass der amerikanische Börsenindex bald über diese wichtige Marke klettert.

Heute Morgen allerdings trübt sich die Stimmung plötzlich rund um den Globus ein: Mit dem deutschen Dax rutscht auch der europäische Leitindex Eurostoxx50 ab - vor allem aber der italienische Leitindex FTSE Mib rauscht mehr als vier Prozent in die Tiefe. Denn ausgerechnet Italien musste seine Corona-Ansteckungsdaten über das Wochenende deutlich hochsetzen und hat nun zehn Städte in Quarantäne gesetzt. "Mit Italien schießt die Angst vor einer globalen Pandemie nach oben", sagt Carsten Brzeski von der ING-Bank. Das Coronavirus als rein asiatisches Problem abzutun? Nun kaum mehr möglich.

Vor dem Wochenende noch waren die Experten der Ansicht, dass die Finanzmärkte das Corona-Virus nicht allzu sehr fürchten müssten: Die Pekinger Zentralbank schoss Milliarden in den Finanzmarkt, auch um die Börsen zu stützen. Banken im Riesenreich wurden offenbar dazu bewegt, wackelnde Unternehmen weiter mit Krediten zu versorgen. Auch bei der amerikanischen Notenbank Fed rechnen viele Anleger mit zwei weiteren Zinssenkungen in diesem Jahr, rein als Versicherung vor drohendem Ungemach. Ihre Rechnung: Wenn Zinsen sinken, bringen Anleihen und Kontoeinlagen nicht mehr so viel - und viele Anleger schwenken um zu Aktien. Viele wollten sich ihre gute Börsenlaune nicht kaputt machen lassen.

Außerdem rechnen viele Anleger, sollte das Virus in China einmal ausgestanden sein, mit sogenannten Nachholeffekten: Nach Wochen unter Quarantäne dürften dann auch viele Chinesen wieder Waschmaschinen bestellen, einkaufen gehen - und es in Restaurants krachen lassen. "Wir rechnen damit, dass eine Entspannung bereits im Mai zu verzeichnen ist", schreibt Fondsmanager Frank Fischer vom Frankfurter Stiftungsfonds.

Schon in den vergangenen Wochen hatte sich jedoch angedeutet, dass längst nicht alle Anleger rundheraus optimistisch waren. "Das war ein bisschen schizophren", kommentiert ING-Ökonom Carsten Brzeski die Stimmung der Anleger. Denn der Preis für eine Feinunze schimmernden Goldes, das viele Anlageprofis als sicheren Hafen in turbulenten Zeiten betrachten, kletterte bereits in den vergangenen Wochen deutlich - und machte auch am Montagmorgen noch mal einen Satz von mehr als zwei Prozent nach oben auf 1680 Dollar je Feinunze. Auch als sicher geltende US-Staatsanleihen waren am Montagvormittag an den Börsen deutlich gesucht.

Immer mehr setzen sich an den Börsen unterdessen Zweifel durch, wie sehr die Zentralbanken mit billigem Geld die Coronakrise überdecken können. "Tiefere Zinsen verändern weder die Dynamik bei der Ausbreitung des Virus noch die Rückkehr zum normalen Leben", notiert David Kohl von der Schweizer Privatbank Julius Bär.