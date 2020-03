Jeden Morgen um sieben Uhr steht Sabine Dundas auf, frühstückt und bastelt mit ihrem vierjährigen Sohn, geht spazieren, kauft für ihre Eltern ein - und geht noch mal spazieren. Sie versucht, Strukturen beizubehalten in einer Situation, die mit ihrem bisherigen Alltag nicht mehr viel zu tun hat. "Für jemanden wie mich, die gerne arbeitet, ist es gerade sehr schwer", sagt die 42-Jährige. Bis vor zwei Wochen war sie noch 30 Stunden pro Woche als kaufmännische Angestellte bei einem Logistikunternehmen beschäftigt. "Bis mein Bezirksleiter an einem Donnerstag bei mir im Garten stand und mir die Kündigung in die Hand drückte", berichtet die gelernte Industriekauffrau. Wegen der wirtschaftlichen Folgen des Coronavirus müssten nun Mitarbeiter entlassen werden, die befristet beschäftigt oder in der Probezeit sind, lautete die Begründung. Sabine Dundas war nach fünf Monaten im Betrieb noch in der Probezeit. Und ist jetzt alleinerziehend und arbeitslos.

Wenn jemand schwarz putzt, gibt es in der Regel keine Lohnfortzahlung

Das Virus trifft nicht nur jene hart, deren Immunsystem zu schwach ist, ihm zu trotzen. Auch aus sozialer Sicht gibt es große Risikogruppen. Besonders bedroht sind Menschen wie Sabine Dundas - Menschen, die schon vorher eher am Rand des Arbeitsmarktes zu verorten waren: Minijobber, Multijobber, Leiharbeiter, Menschen, die in Teilzeit arbeiten, weil sie Kinder oder Pflegebedürftige versorgen, Alleinerziehende.

Christoph Butterwegge, bis vor wenigen Jahren Professor an der Universität Köln, befasst sich seit Jahren damit, wie es armen Menschen hierzulande geht. Dabei gelte eine Regel, sagt er: "Eine Krise trifft diejenigen am stärksten, die am schwächsten sind." Seine Beobachtung derzeit: "Es wird zwar Rücksicht auf die Immunschwachen genommen, aber zu wenig auf die Einkommensschwachen geschaut."

Dabei drohen für sie Gefahren gleich in mehreren Bereichen. Schon die Wahrscheinlichkeit, sich anzustecken, ist höher. Oft haben sie Jobs, in denen sie täglich sehr vielen Menschen begegnen. Das fängt bei der viel besungenen Kassiererin an, geht über Putzfrauen und Pflegekräfte bis zu Erzieherinnen - alles Jobs, in denen freiwillige Quarantäne undenkbar ist. "Je höher die berufliche Position einer Person beziehungsweise deren sozialer Status, umso leichter fällt es ihr, von zu Hause aus zu arbeiten", sagt Butterwegge.

Zugleich fehlen diesen Menschen viele Mittel, die andere nutzen können, um Menschenkontakt zu vermeiden: Wer wenig Geld hat, ist häufiger auf den Nahverkehr angewiesen und kann nicht mal eben das Abendessen beim Lieferdienst bestellen, statt im Supermarkt einzukaufen und selbst zu kochen. Möglichst selten in die Läden zu gehen, ist oft auch keine Option. "Auch auf Vorrat zu kaufen, muss man sich erst mal leisten können", sagt Wolfgang Stadler, Vorsitzender des Bundesverbandes der Arbeiterwohlfahrt.

Gleichzeitig sind Menschen in prekären Arbeits- und Lebenssituationen auch von wirtschaftlichen Risiken stärker betroffen: Sie haben Jobs, die ohnehin wenig einbringen. Oft sind es Selbständige, denen jetzt Aufträge wegfallen, oder Menschen, die auf Schwarzarbeit angewiesen sind. Nicht nur, dass diese Aufträge nun ausbleiben, "wenn jemand schwarz putzt, gibt es im Regelfall keine Lohnfortzahlung", sagt Butterwegge, "dabei wäre die in der jetzigen Situation das Wichtigste". In solchen Fällen sind zudem die Sozialleistungen in der Regel geringer.