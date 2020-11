Nach kräftigen Gewinnen am Dienstag überwiegt am Mittwoch die Ernüchterung. Der Dax bricht ein.

Von Hans von der Hagen

Eigentlich gilt an der Wall Street eine sehr einfache Regel: Gewinnen bei den US-Präsidentschaftswahlen die Republikaner, ist das gut für die Aktienmärkte. Gewinnen die Demokraten, ist das zumindest nicht ganz so gut. Natürlich wurde diese Regel so oft gebrochen, dass ihr Prognosewert gering ist.

In den vergangenen Tagen schien sie auch keine Rolle mehr zu spielen. Vielmehr galt: Es ist eigentlich egal, ob Joe Biden oder Donald Trump gewinnt - Hauptsache, es gibt einen Wahlausgang, der eindeutige Verhältnisse schafft - schon wegen des Konjunkturpakets, um das derzeit noch gerungen wird. Die Anleger hofften demnach auf eine blaue oder eine rote Welle - in Anlehnung an die Parteifarben der Demokraten (blau) und der Republikaner (rot).

Am Dienstagabend wuchs an der Wall Street die Zuversicht, dass es eine solche Welle geben könnte, und zwar eine blaue. Der Dow Jones legte um gut zwei Prozent auf 27 480 Zähler zu, der Nasdaq-Index, der die Entwicklung der Technologiewerte widerspiegelt, gewann 1,8 Prozent. Die Zuversicht machte sich später auch in Japan bemerkbar - der Nikkei-225 folgte den US-Börsen und gewann 1,7 Prozent.

Welle? Welche Welle?

Dass allerdings bis zum Morgen europäischer Zeit von einer Welle nichts zu sehen war, kam nicht gut an: Die Dow-Jones-Futures, der die erwartete Kursentwicklung für den bekanntesten US-Index widerspiegelt, rutschte nach einigem Auf und Ab in der Früh um mehr als ein Prozent ins Minus. Angesichts der Unsicherheit setzten die Investoren lieber auf den Technologiesektor, der zuletzt aus Sicht der Anleger eher Gewinne versprach als der breite Markt. Der Nasdaq-100-Future gewann rund 1,5 Prozent.

Die Unsicherheit machte sich dann auch am deutschen Aktienmarkt bemerkbar: Der Dax brach zu Handelsbeginn um 1,6 Prozent auf 11 896 Punkte ein.