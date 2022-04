Von Jens Flottau, Frankfurt

Neulich war einmal wieder eine kleine Lufthansa-Delegation in Seattle bei Boeing. Es galt, ein Management-Meeting für Ende Mai vorzubereiten. Lufthansa-Vorstände sollen Boeing-Chefs treffen, um über die Branche zu reden, die Geschäftsbeziehungen und Flugzeuge. Vorgesehen ist auch, dass die Lufthansa-Leute die Rückreise nach Frankfurt nicht in einer Linien-Maschine vom Seattle-Tacoma International Airport antreten, sondern auf dem Überführungsflug in ihrer ersten neuen Boeing 787-9.