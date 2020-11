Von Max Hägler

Es ist eine durchaus humorvolle Umschreibung Bayerns: "Das deutsche Silicon Valley, Heimat von Mensch-ärgere-dich-nicht, Pumuckl, dem modernen Fußballschuh und vielen anderen Innovationen, von denen im echten Silicon Valley noch niemand jemals gehört hat." Besonders zitierbar wird dieser Satz und das ganze Video, dem er entnommen ist, weil er von jemandem kommt, der bislang nun nicht unbedingt als humorbegabt galt: BMW. Die Bayerischen-Motoren-Werke gehören wohl zu den konservativsten Unternehmen im Lande. Wer den sogenannten Vierzylinder, die Zentrale, betritt, den fröstelt beinah, so kühl und nüchtern ist es hier.

Aber die Zeiten sind eben anders geworden, man kann sagen härter, angesichts starker Konkurrenten. In Seuchenzeiten ist das Werbetrommeln noch schwieriger. Und so greift man nun auch bei dem Traditionsunternehmen zur Ironie, um gut durchzudringen. Die Botschaft ist: Wir machen alles anders. Zumindest ein bisschen. Das Mittel ist: Ein Auto natürlich, das sie iX getauft haben. Der Wagen, ein zweieinhalb Tonnen schwerer Elektro-SUV, wird erst in einem Jahr wirklich auf die Straßen kommen - wohl zur Internationalen Automobil-Ausstellung (IAA), die dann erstmals in München stattfindet.

An diesem Mittwoch hat der Wagen immerhin schon Vorpremiere, es gab auch schon einmal eine Vorvorpremiere. Aber es soll ja auch mehr als ein Auto sein, sagen sie bei BMW, da ist so was wohl angemessen. Von "Projekt" reden sie, das klingt recht dynamisch, nach Start-up. Oliver Zipse, der Chef, spricht von einem "Technologieträger der Zukunft", von dem aus sich in den kommenden Jahren alle Modelle entfalten sollen. Das Prinzip, so sagt es der Vorstandsvorsitzende: "Wir packen mal alles, was BMW drauf hat, in ein Fahrzeug." Das i steht für das ganze Elektrische und Digitale und das X für die SUV-Haftigkeit.

Es gilt, keine Zeit zu verlieren, das gestehen sie in dem begleitenden Film ganz offen ein. "Tesla ist mittlerweile mehr wert als BMW, Daimler und Volkswagen zusammen", erzählt da Joachim Król sehr treffend, die Lagerfeuerstimme aus dem Off. Wobei, das sagt er auch, ebenfalls treffen, dass sie bei BMW unglaublich viel Know-how und Erfahrung haben. Dann blenden sie den sehr bayerischen iX-Projektleiter Georg Kistler ein, der an sich schon ein sehr darstellenswerter Charakter ist.

Die Frage ist, ob dieses "Projekt" geeignet ist, um Tesla aufzuholen. Der US-Autobauer hat zumindest die Meinungsführerschaft bei diesem Thema - so sehr, dass BMW diesen Konkurrenten im eigenen Material namentlich erwähnen lässt - und will im kommenden Jahr von seinem neuen Werk in Brandenburg aus große, wegweisende Elektroautos mit Digitalfähigkeiten ausrollen lassen. Das wird der Frontalangriff auf die deutschen Hersteller, auf BMW. Man erinnere sich: Als im Jahr 2013 der kleine Elektrowagen namens i3 von BMW herauskam, waren die Münchner Marktführer, überraschten mit Konzeption und Technik. Dann war Pause, jahrelang, die Amerikaner überholten, allein vom Image. Alles genau geplant, so ist ihre Geschichtsschreibung, weil man sonst nur Geld verloren hätte, wenn man zu früh nachgelegt hätte.

Aber jetzt sei der richtige Moment für den zweiten großen Schritt: Eben ein großes Oberklasse-Elektroauto, mit ganz eigener Karosserie und mit allerlei Digitalfähigkeiten, wegweisend in jeder Hinsicht und ein Hingucker, Kategorie 100 000 Euro. Damit ist er in einer Liga mit Jaguars I-Pace, dem Tesla-SUV, dem Mercedes EQC oder dem Audi e-tron. Wobei nicht alles gleich eingelöst wird: Angekündigt war bei der Vorvorpremiere ein Auto, das auf Level 3 automatisiert fährt. Das würde bedeuten, dass der Fahrer mitunter die Hände vom Lenkrad nehmen und sogar Zeitung lesen kann. Ein anspruchsvolles Unterfangen für die gesamte Branche, keiner kann das bislang.

Und der iX auch nicht; vor einem halben Jahr haben sie das Ziel bei BMW erst einmal fallengelassen, den iX vom Start weg derart zu befähigen. Level 2 plus wird der iX fahren können zu Beginn, sagt Zipse, mehr dann später. Das heißt für die Kunden: Augen stets auf die Straße! Auch wenn hinter der BMW-Niere schon Radar und Lidar-Geräte stecken, dazu funkt der Wagen per 5G-Mobilfunkstandard. Die Kernfrage sei, so Zipse: "Wie oft schaltet das System ab?" Es dürfe den Fahrer ja nicht nerven. Der Kundenwert sei da noch nicht geklärt.

Aber derzeit soll es ja vor allem ums Design gehen: Manche bei BMW lästern, der iX sehe aus wie ein Peugeot 5008, aber Schönheit ist ja bekanntlich Geschmackssache. Die Konzerndesigner betonen, dass die Räder bemerkenswert groß seien und der Wagen recht flach und dass man beim Heck den i3 zitiert habe.

Herausgekommen ist jedenfalls etwas Großes: "Ein Ausdruck wie X7, die Dynamik eines X6, die Größe eines X5." Der Wagen soll "protektiv" wirken, "aber nicht zu aggressiv", kurzum: souverän. Drinnen sind die Schalter um die Hälfte reduziert im Vergleich zu bisherigen BMW-Fahrzeugen, stattdessen schwingt sich eine gebogene Digitalanzeige von links nach rechts. Darauf schauen lässt sich aus ganz angenehmer Position: Bis zu 15 Grad soll sich die Bestuhlung drehen lassen, damit nicht mehr alle nur nach vorne schauen. Statt der nervigen Heizgebläse gibt es auch beheizbare Oberflächen. Und aussteigen muss man seltener als bei bisherigen E-Wagen: Der Stromverbrauch liegt bei weniger als 21 Kilowattstunden auf 100 Kilometern, damit sind 600 Kilometer Reichweite möglich nach WLTP-Standard. Und weil ja möglichst alles anders sein soll, hat auch das BMW-Logo eine neue Aufgabe bekommen. Darunter ist der Wischwasser-Einlass - denn die Motorhaube ist fest verschraubt. Bayern, das Land der Innovationen.