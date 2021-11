Für die Firma wäre es toll, die Besten zu befördern - aber der Teamchef hat in der Regel dadurch nur Nachteile.

Gastbeitrag von Ingrid Hägele

Gerade läuft es richtig gut im Team. Doch dann wechselt ein Kollege in eine andere Abteilung - und plötzlich weichen eingespielte Prozesse in seinem alten Team großer Überforderung. Was für den Kollegen ein wichtiger Karriereschritt sein kann, stellt für das Team oft einen Nachteil dar.