Passagieren drohen im Fernverkehr in den kommenden Jahren massive Verspätungen. Pläne für eine erste Riesenbaustelle auf der wichtigsten Bahntrasse des Landes zeigen, auf was sich Fahrgäste gefasst machen müssen.

Von Markus Balser, Berlin

Welche Bedeutung die 75 Kilometer lange Bahntrasse von Frankfurt nach Mannheim für das gesamte deutsche Schienennetz hat? In der Zentrale der Deutschen Bahn in Berlin sorgt die Antwort gerade für einiges Kopfzerbrechen. Denn das Nadelöhr ist die am stärksten befahrene ICE-Strecke in Deutschland überhaupt. Fast 300 Züge täglich passieren die Strecke mit bis zu 200 Kilometer pro Stunde. Kurz nach der Fußball-Europameisterschaft im Sommer 2024 in Deutschland aber wird damit erst mal Schluss sein. Für fast ein halbes Jahr soll die Hauptverkehrsachse dann ab dem 15. Juli für eine Generalsanierung gesperrt werden. Auf vielen Fernverkehrsrouten drohen deshalb deutlich längere Fahrzeiten. Und das ist nur der Anfang.